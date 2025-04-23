محافظ الدقهلية يوقع غرامة على مخبز بشربين لنقص الوزن، ويؤكد: "لن أسمح بالتلاعب في قوت البسطاء" (صور)

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توقيع غرامة مالية على مخبز بقرية انجاق مركز شربين بسبب نقص وزن الرغيف، وقال: "لن أسمح بالتلاعب في قوت البسطاء وجولاتي كل يوم وفي كل مكان".

محافظ الدقهلية في جولة على أفران الخبز المدعم

وأكد المحافظ أن الهدف هو توفير خدمات لائقة بالمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه، ولا ضرر ولا ضرار، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفات.

توقيع غرامة مالية على فرن بمحلة أنجاق بشربين لنقص وزن الرغيف

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة تنفق الكثير من المال في دعم رغيف الخبز حتى يصل لمستحقيه، مطابقا للمواصفات وبالوزن المقرر، وأنه لن يقبل تحت أي مبرر وجود نقص في وزن الرغيف، مضيفا أن عقوبات حاسمة في انتظار كل المخالفين، لردعهم بغرامات مالية بدون غلق الفرن ومنع الضرر عن المواطنين، وتتضاعف العقوبات المالية مع كل مخالفة حتى يرتدع أصحاب المخابز ويصل الحق لأصحابه.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية فجر اليوم، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها المرور على أفران الخبز المدعم للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات والالتزام بالوزن المحدد من قبل الدولة.

وأضاف أن الدولة تدعم الدقيق بمليارات الجنيهات لأجل المواطنين ولابد من وصول هذا الدعم لأصحابه.

توقيع غرامة على صاحب الفرن بقرية محلة انجاق مركز شربين

وقد قام اللواء طارق مرزوق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المخابز والمناطق بمركز ومدينة المنصورة وشربين، شملت أفران منطقة كفر البدماص وتوريل بالمنصورة، وعدد من القرى، منها قرية البرامون مركز المنصورة، التي أثنى عليها، وفي قرية محلة انجاق مركز شربين، حيث تم توقيع الغرامة على صاحب الفرن، وتابع المحافظ جولته للتأكد من جودة رغيف الخبز، بقرية كفر الطويلة مركز شربين، ووجه بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، مؤكدًا أن مصلحة المواطن أولوية لا تهاون فيها، وشدد على ضرورة تواجد أصحاب المخابز والالتزام بمواعيد التشغيل المحددة لتلبية احتياجات الأهالي.

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