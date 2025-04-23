تفاصيل جولة ميدانية لوكيل تعليم الدقهلية بمدارس منية النصر

قام اليوم بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية بمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة منية النصر التعليمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول تعليم الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الجولة

وقام وكيل مديرية تعليم الدقهلية بزيارة مدارس منية النصر: ميت الخولي الثانوية المشتركة، المستشار سيد علي السيد الإعدادية المشتركة ، ميت حديد الابتدائية.

إجراءات وتفاصيل زيارة وكيل مديرية تعليم الدقهلية

واطلع وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات وأكد علي ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب مشددا على أهمية حضور الطلاب.

كما أثنى على المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

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