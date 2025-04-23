محافظ الدقهلية ينتظر على باب وحدة صحية حتى انتهاء علاج مريض (صور)

ظل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منتظرا حتى تم علاج أسنان أحد المواطنين بالوحدة الصحية بديسط وقال لن أغادر حتى ينتهي العلاج، وذلك في لفتة إنسانية طيبة

منتظرا حتى تم علاج أسنان أحد المواطنين بديسط

جاء ذلك خلال استمرار جولته التي بدأها منذ ساعات فجر اليوم، وتفقد الوحدة الصحية بقرية ديسط مركز طلخا.

استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل

وأشاد بنظافة المكان بالوحدة، وأكد ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالاطباء والتمريض للحفاظ على المظهر اللائق بهم والذي تعودنا عليه منهم وضرب المثل في الالتزام والجدية.

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من الأقسام بالوحدة الصحية

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من العيادات داخل الوحدة الصحية والتقى المترددين على الوحدة واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت لوضع الحلول الفورية لها، مؤكدًا أن جولاته اليومية تأتي من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في حالة عدم وجودها، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات اللازمة والمتنوعة في مختلف القطاعات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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