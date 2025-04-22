وكيل تعليم الدقهلية يستأنف جولاته الميدانية اليومية بمدارس طلخا

أجرى اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة طلخا التعليمية يرافقه أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة وكان فى استقباله عماد الدوماني مدير الإدارة.

وتأتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل التعليم

وخلال جولة وكيل تعليم الدقهلية تفقد مدارس:

-كتامة الابتدائية المشتركة

-الشهيد رشاد العدوي تعليم أساسي

-التعليم المجتمعي

-كتامة الثانوية المشتركة

-شرنقاش الإعدادية المشتركة

متابعة نسب الحضور بالمدارس.

وتابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

تفعيل الأنشطة المدرسية لتعزيز التحصيل الدراسي للطلاب

وجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، كما أشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي ختام متابعته أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

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