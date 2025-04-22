الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يستأنف جولاته الميدانية اليومية بمدارس طلخا

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بطلخا، فيتو

 أجرى اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة طلخا التعليمية يرافقه أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة وكان فى استقباله عماد الدوماني مدير الإدارة.

 وتأتي الجولات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل التعليم 

وخلال جولة وكيل تعليم الدقهلية تفقد مدارس:

-كتامة الابتدائية المشتركة 

-الشهيد رشاد العدوي تعليم أساسي 

-التعليم المجتمعي

-كتامة الثانوية المشتركة 

-شرنقاش الإعدادية المشتركة

متابعة نسب الحضور بالمدارس.

 وتابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

تفعيل الأنشطة المدرسية لتعزيز التحصيل الدراسي للطلاب

 وجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، كما أشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

تعليم القاهرة تواصل نشر نماذج امتحانات البوكليت في اللغة الإنجليزية

وفد مجلس تعليم طوكيو يزور مدرستين بالشروق للتعرف على منظومة التعليم المصري

 وفي ختام متابعته أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنتظام العملية التعليمية زير التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة انتظام العمل متابعة انتظام العملية التعليمية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الدقهلية وكيل اول وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم الدقهلية طارق مرزوق

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم البيوت البلاستيكية بغزة ويمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال

تعليم القاهرة تواصل نشر نماذج امتحانات البوكليت في اللغة الإنجليزية

تعليم القاهرة تواصل سلسلة اجتماعات هيئة الأبنية لمناقشة جميع المشكلات التي تخص المباني المدرسية

تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة بمدارس العامرية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية