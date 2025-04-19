إزالة تعد على أرض زراعية قبل تحويلها لمزرعة سمكية في دكرنس بالدقهلية (صور )

شنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملات مكبرة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في المهد تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

إزالة تعدي علي ارض زراعية قبل تحويلها لمزرعة سمكية في دكرنس



قامت الحملة بتنفيذ ردم الأرض الزراعية بغرض عمل مزرعه سمك بقرية ديمشلت التابعة لرئاسة المركز، فى حضور وهبة سرحان رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين علي النيابة المختصة.



استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله

هذا وقد أكد رئيس دكرنس أنه سيتم إستبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص

لا تهاون فى حق الدولة وحماية مقدراتها

وأكد رئيس دكرنس بأن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات.



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