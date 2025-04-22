تعليم الوادي الجديد تكرم الفائزات بمسابقة هن عظيمات (فيديو)

نظمت إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة "هن عظيمات"، على مسرح مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات.

شارك في الحفل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور سامي فضل دياب والنائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب والقيادات النسائية بالمحافظة وعدد من قيادات التعليم ومديري الإدارات، فيما تضمن الحفل مجموعة متميزة من الفقرات الفنية والشعرية والغناء، بمشاركة طلاب مدارس الوادي الجديد المتميزين من إعداد منسوبي التعليم التي نالت إعجاب الحضور، بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من الفائزين في مسابقة "هن عظيمات".

وفي كلمته قال الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن أحد المقاييس الأسمى والأجدى لتقدم الأمم هو ما توليه من اهتمام للمرأة في كل مراحل العمر وفي كل التخصصات، وأن جهود المرأة المصرية وعطاءها جدير بالتقدير والثناء في كل يوم، فعطاؤهن يتجدد مع طلوع كل شمس، ولا يغرب مع غروبها.

واختتم وكيل تعليم الوادي الجديد، كلمته بتقديم أسمى معاني التحية والإكبار والإعزاز لكل امرأة مصرية على كل شبر من أرض الوطن الغالي، راجيًا لهن دوام التوفيق والعطاء، واستمرار قدرتهن على إلهام المجتمع، ومواصلة مسيرة الإنجازات الجديرة بهن وببلدهن الطيب.

ومن جانبها لفتت مني كمال الدين محمود مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم إلى أن الوادي الجديد لها خصوصيتها في تكريم المرأة الواحاتية وإعلاء شأنها وقدرها وتتويجها بتاج من الوقار والحكمة، ولها من الحقوق ما لم تسبق إليه غيرها.

وأكدت مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بتعليم الوادي الجديد، أهمية دور المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ويقام الاحتفال للدلالة على الاحترام العام وتقديرا لإنجازات المرأة وتعزيزا لحقوقها حيث إنها ما زالت رمزا للعطاء والتضحية وشريكا مهما في نهضة الوطن.

وأشارت منى، إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة، ومكون فاعل ضمن محاور عمل رؤية مصر 2030 الهادفة إلى جودة الحياة والارتقاء بالمواطن، وقد بادرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ أكثر من عقد من الزمان إلى إدماج النوع الاجتماعي في خططها التطويرية، وفي بناء شراكات إستراتيجية مع داعمين للنوع الاجتماعي في التعليم، حيث يجري العمل على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم.

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