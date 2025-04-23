الأربعاء 23 أبريل 2025
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محافظات

ضبط جرار محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص في المنصورة

جولة رئيس حي غرب
جولة رئيس حي غرب المنصورة، فيتو

تمكن أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية من ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء

وفى هذا الشأن قام أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء  أثناء جولته التفقدية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بنطاق الحى بضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء،   وعلى الفور تم مطاردته وإيقافة والتحفظ عليه.

 

عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء والقاءها بالطريق العام


وتبين  عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء والقاءها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لأتخاذ الإجراءات القانونية  تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات معالى الوزير المحافظ.

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