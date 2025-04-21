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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد ممشى كورنيش المنصورة وشاطئ جمصة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن سعادته بتوافد أهالي وأبناء الدقهلية، على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين احتفالا بشم النسيم وعيد الربيع، متمنيا للجميع قضاء أفضل الأوقات خلال إجازتهم، وأعرب عن تقديره لجهود الجهاز التنفيذي في بذل الجهود لتوفير الخدمات بمختلف أنواعها لاهالينا في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستمتاع بقضاء مناسبة سعيدة.

محافظ الدقهلية يهنئ  أهالي المحافظة بعيد القيامة وعيد شم النسيم

وهنأ محافظ الدقهلية أهالي المحافظة بعيد القيامة وعيد شم النسيم، متمنيا للجميع قضاء أوقات تملؤها البهجة والسرور، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لقضاء المواطنين إجازاتهم وعيدهم بكل سهولة ويسر في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن ثقته كبيرة في جميع أبناء الدقهلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والحدائق والمتنزهات فهي ملك لهم ولابنائهم للتنزه فيها وقتما شاؤوا.

محافظ الدقهليةيتفقد ممشى كورنيش المنصورة بمنطقة توريل

 

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، ممشى كورنيش المنصورة بمنطقة توريل، كما تفقد شاطئ وكورنيش مدينة جمصه والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، يرافقه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المدينة، معربا عن سعادته بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة، مؤكدا أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.

تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوي

 

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مدينة جمصه بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوي على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصه وزوارها وضيوفها، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة.

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