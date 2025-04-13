حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء بدون ترخيص في دكرنس بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية برئاسة المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء

وقامت الحملة بتنفيذ إزالة تعد بالبلوك علي الأرض الزراعية بقرية ديمشلت التابعة لرئاسة المركز فى حضور وهبة سرحان رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، مشددا على أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.

وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات.

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