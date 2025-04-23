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رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي تحت ضغط هائل لهذا السبب

جوارديولا
جوارديولا

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الفوز الذي حققه فريقه على حساب أستون فيلا 2-1 أمس الثلاثاء، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 


ونجح المان سيتي في الخروج بانتصار قاتل سجله ماتيوس نونيز في الدقيقة 94، ليرتقي للمركز الثالث  في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

وأكد  جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كرة القدم عبارة عن عواطف، للجمهور واللاعبين، ونحن تحت ضغط هائل في النادي، بسبب سعينا للتأهل لدوري الأبطال".


وواصل: "اللاعبون تصرفوا بطريقة مذهلة، ونحن سعداء للغاية، بالطبع كان ذلك مهما. لست بحاجة لأن تكون عالما لتدرك ذلك".

وأردف: "شاهدت مباراة فيلا ضد نيوكاسل وباريس سان جيرمان، وكانوا فيها على أعلى مستوى، لكننا قدمنا أداءًا مشابها للماضي، وسيطرنا على المباراة بنسبة كبيرة".

وأكد المدرب الإسباني أن مباراة فريقه ضد بورنموث كانت فارقة ولعبت دورا في تغيير بعض الأمور.

وأضاف: "أدركنا حينها أننا لسنا على مسافة بعيدة من مستوانا، انظروا لكيفية تحركات اللاعبين أمام فيلا، لقد كنا شرسين جدا".

مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

وشدد مدرب السيتي على حتمية ظهور فريقه بنفس الأداء عند مواجهة نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأتم: "أنا معجب جدا بأسلوب لعب فورست والطريقة التي يدافعون بها، وكأنها آخر مباراة في حياتهم، فضلا عن جودة الفريق. نحن نركز على آخر 4 مباريات، وإذا نجحنا فيها، سنتم المهمة بنجاح".

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