الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يخطف فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا

فاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سجل برناندو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى أستون فيلا بالدقيقة 7 من صناعة عمر مرموش

فيما سجل ماركوس راشفورد لاعب أستون فيلا هدف التعادل الأول في مرمى مانشستر سيتي، بالدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل نونيز هدف الفوز للسيتي ليقوده للنقاط الثلاث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: مكاتي، جوندوجان، برناندو سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا



وانطلقت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا



واذيعت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وأستون فيلا هذا الموسم قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 61 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

ويتواجد مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن المتنافسين بقوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتأكد مشاركة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ارتفاع تصنيف الأندية الإنجليزية بنتائجها المميزة في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بمبارياته الخمس القادمة مع تعثر تشيلسي وأستون فيلا على الأقل في مباراة واحدة لحسم التأهل رسميًا لدوري الأبطال.

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