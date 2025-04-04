الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

السيتي يعلن موعد مواجهة نوتينجهام فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه  عمر مرموش نجم منتخب مصر، عن تحديد موعد مباراته ضد نوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر نادي مانشستر سيتي، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن مبارا ة الفريق السماوي ضد نوتينجهام فورست فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام الأحد 27 أبريل الجاري بملعب "ويمبلي".

وصعد مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على بورنموث بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات دور الثمانية، بينما تأهل نوتينجهام فورست بفوزه على برايتون 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويمتلك أرسنال الرقم القياسي فى عدد مرات إحراز اللقب (14)، أمام مانشستر يونايتد (13) الذي توج بلقب النسخة الأخيرة على حساب جاره وغريمه مانشستر سيتي.

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مانشستر سيتي نوتينجهام أخبار كأس الاتحاد الإنجليزي

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