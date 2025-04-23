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رياضة

موقف مبابي، تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء ضيفا أمام خيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"  ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي إلى الفوز واستعادة فارق النقاط مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط، وذلك بعد أن توسع الفارق إلى 7 نقاط عقب فوز برشلونة أمس على ريال مايوركا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، ويتواجد خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي  


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

 

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي 


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة خيتافي أمام ريال مدريد


تذاع مباراة خيتافي أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أعلن قائمة فريقه لمباراة خيتافي المقرر لها اليوم الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت خيارات أنشيلوتي، غياب كل من: إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي للإصابة، وكيليان مبابي لعدم الجاهزية.

ويأتي غياب مبابي رغم عودته للتدريبات الفريق الملكي أمس الثلاثاء، لأول مرة بعد إصابته في مباراة آرسنال الأسبوع الماضي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وسيكون النجم الفرنسي جاهزًا للمشاركة ضد برشلونة يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

 

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - أسينسيو.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.

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