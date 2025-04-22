مبابي يعود إلى تدريبات ريال مدريد ويعلن جاهزيته لمباراة برشلونة

عاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، إلى التدريبات الجماعية للميرنجي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت المقبل، على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

مبابي يعلن جاهزيته لنهائي كأس ملك إسبانيا

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "كيليان مبابي عاد إلى التدريبات الجماعية، اليوم، وسيكون جاهزا لنهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة".

وذكرت تقارير إسبانية أن مبابي خضع لفحوصات طبية، الجمعة الماضي، أثبتت أنه يعاني من التواء خفيف في كاحل القدم، ويحتاج فترة راحة مع العلاج الطبيعي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة ب4 نقاط.

أرقام مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم

وأحرز كيليان مبابي 32 هدفا مع ريال مدريد خلال 49 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، كما قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

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