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رياضة

موقف مبابي من كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي الكأس

مبابي
مبابي

 اقترب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، من العودة لقائمة ريال مدريد في مباراته المرتقبة ضد برشلونة، السبت المقبل، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "من المتوقع أن يغيب مبابي عن ريال مدريد أمام خيتافي، غدا الأربعاء، بالدوري الإسباني، لكنه سيعود في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة".

وذكرت تقارير إسبانية أن مبابي خضع لفحوصات طبية، الجمعة الماضي، أثبتت أنه يعاني من التواء خفيف في كاحل القدم، ويحتاج فترة راحة مع العلاج الطبيعي.

 

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

 ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة ب4 نقاط.

وأحرز مبابي 32 هدفا مع ريال مدريد خلال 49 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، كما قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

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