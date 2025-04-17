توجيه عاجل من التعليم بشأن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشأن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب.

امتحانات شهر أبريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب المفصولين الذين تجاوزوا نسبة الغياب ضرورة التوجه إلى أقرب مكتب بريد لإتمام إجراءات إعادة القيد، وذلك قبل موعد بدء امتحانات شهر أبريل حتى لا يتم حرمانهم من الامتحان.

الطلاب المفصولين في المدارس

وأشارت إلى أنه يُشترط بعد الانتهاء من إجراءات إعادة القيد، تسليم إيصال الدفع إلى إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة حتى يُسمح للطالب بدخول الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية العام، وشددت المدارس، على أنه فى حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيترتب عليه الحرمان من دخول الامتحانات.

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