انكسار الموجة الحارة اليوم، انخفاض يصل إلى 7 درجات غدا الخميس حتى الإثنين المقبل، القاهرة تعود للعشرينيات وتحذير من الرياح والأتربة

بعد موجة شديدة الحرارة شهدتها البلاد أمس، تبدأ اليوم درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى حيث تنخفض بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية لتعاود الانخفاض مرة أخرى غدا الخميس.

وأعلن الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة حيث تبدأ فى الانخفاض التدريجي بدءا من اليوم الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأضاف شاهين أنه يكون هناك انخفاض آخر بدرجات الحرارة غدا الخميس من 3:7 درجات مئوية لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29:28 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24: 23 درجة مئوية وجنوب البلاد من 38:31 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17:20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23:26

درجة الحرارة الصغرى: 13:16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40:30

درجة الحرارة الصغرى: 17:19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36:43



درجة الحرارة الصغرى: 28:19



حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 44

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 44

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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