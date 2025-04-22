الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات مئوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ في الانخفاض التدريجي بدءا من غد الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ويكون هناك انخفاض آخر بدرجات الحرارة يوم الخميس المقبل من 7:3 درجات مئوية لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29:28 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24: 23 درجة مئوية وجنوب البلاد من 38:31 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:49

درجة الحرارة الصغرى:26

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