الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض التدريجى، بدءا من اليوم الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون هناك انخفاض آخر بدرجات الحرارة يوم الخميس المقبل من3:7 درجات مئوية، لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29:28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية من24: 23 درجة مئوية، وجنوب البلاد من 38:31 درجة مئوية

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الأربعاء، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:49

درجة الحرارة الصغرى:26

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