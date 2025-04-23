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رياضة

مش فارق معاه الفريق يهبط، سموحة يستبعد هذا اللاعب من المباريات

فريق سموحة الأول
فريق سموحة الأول لكرة القدم، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد متولي "كناريا" لاعب نادي سموحة تشاجر مع أكثر من لاعب بالفريق الأزرق خلال الأيام الماضية وهو ما أغضب مجلس إدارة النادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب قال لأحد اللاعبين نصًّا "أنا كده كده إعارة وراجع سيراميكا ومش فارقة معايا الفريق يهبط أو يكمل"، وهذا الكلام أغضب مجلس الإدارة".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي سموحة قرر تجميد محمد متولي كناريا من المباريات وعدم تجديد إعارته وعودته إلى سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم".

خالد جلال يقترب من تدريب سموحة

أكد مصدر بنادي سموحة أن مجلس الإدارة أتفق مع المدرب خالد جلال المدير الفني للتحدي الليبي على قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة سموحة قررت استمرار أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًّا للفريق حتى نهاية الموسم ومن ثم يتولى خالد جلال تدريب الفريق.

واختتم: "خالد جلال يتبقى له 6 مباريات في الدوري الليبي مع فريق التحدي ثم يعود إلى مصر لتولي تدريب سموحة".

 

سموحة يودع كأس العاصمة

كان سموحة ودع بطولة كأس عاصمة مصر، عقب خسارته الأخيرة أمام الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

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