بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

تداولت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، عددا من الصور التي تظهر احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأظهرت الصور والفيديوهات مشاركة أيضا عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين في احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية أمس السبت، أن اليوم الأحد الموافق 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما تم رصد هلال شهر شوال بالمملكة.

وهناك عدد من الدول التي أعلنت اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وهي السعودية والإمارات وقطر والسودان، ودول أخرى أعلنت غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر وذلك بسبب تعذر رؤية هلال شهر شوال وهي (مصر والأردن وسلطنة عمان وليبيا والجزائر).

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