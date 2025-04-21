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رياضة

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

وسام أبو علي
وسام أبو علي

  الأهلي، رفض وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحصول على راحة من تدريبات الفريق اليوم، وخاض تدريبات تأهيلية منفردا من أجل تجهيز نفسه لمباراة العودة أمام صن داونز خاصة بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة في العضلة الضامة. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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