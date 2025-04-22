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رياضة

مدرب صن داونز يتحدى الأهلي: قادرون على الحسم في القاهرة

مدرب صن داونز، فيتو
مدرب صن داونز، فيتو

أكد ميجيل كاردوسو مدرب صن داونز الجنوب أفريقي ثقته بقدرة فريقه على تجاوز الأهلي، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

 

وقال كاردوسو في تصريحات نقلتها الصحف الجنوب أفريقية اليوم: جربنا عدة خطط أمام الأهلي ووجدنا المباراة متكافئة، تمركز الأهلي كان صعبًا، حيث دافع بـ6 لاعبين معظم الوقت.

وأضاف: لم نسجل في الذهاب، لكننا مستعدون للحسم في القاهرة، الأهلي وصن داونز الأفضل في إفريقيا، وأتمنى أن نكون الأقوى للعبور للنهائي.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل بدون أهداف.

و يستأنف الأهلي تدريباته اليوم في الخامسة مساءً استعدادًا لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجمعة. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “كاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

 

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