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تأجيل محاكمة سائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررتْ محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة سائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب خنقًا، وذلك لشكه في سلوكها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للمرافعة.

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تأجيل محاكمة سائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

البداية عندما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "إسلام ع ن ع" 29 سنة - سائق توك توك، في الجناية رقم 28504 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 1940 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في يوم 2024/7/17 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قتل المجني عليها "فيفيان إبراهيم عماد" عمدًا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض حبل وما إن ظفر بها حتى عاجلها بعدة ضربات وكبل يديها وأرجلها وضغط بيده علي عنقها خانقًا إياها قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحريات السرية للرائد مينا عاطف إبراهيم كامل - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة سابقًا - أنها دلته لتشكك المتهم الدائم في سلوك المجني عليها، وحال دلوفه إلى مسكنه تناهى إلى سمعه تحدث زوجته مع رجل مجهول: فتيقن من خيانتها له، وحال معاتبته لها، اشتد الحديث في ما بينهم بتعدى عليها بالضرب وكبل أيديها وأرجلها وحال استغاثتها قام بتطويق عنقها بيده حتى زهقت روحها.

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