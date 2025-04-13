انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في شبرا

أمرت نيابة شبرا مصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الحماية المدنية، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، وتم إخماد الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص اثار الحريق لكشف أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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