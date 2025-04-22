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المشدد 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب في مجال توريدات الأدوات الكهربائية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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المشدد 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب  بالقليوبية

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "عفاف.ا.م.ع" 38 سنة، في القضية رقم ٤٦٩٣ لسنة ۲۰۲٤ إداري مركز القناطر الخيرية، والمقيدة ٧٣ برقم لسنة ٢٠٢٥ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة ٤ برقم لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٧٠٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر فحص ضرائب قيمة مضافة نيابة الشئون، لأنها خلال الفترة ٢٠١٦/١٢ حتى ٢٠٢٣/١ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة من نشاطها في مجال، توريدات الأدوات الكهربائية، بأن خصمت ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحداد لاتهامه بالإتجار في مخدر "ميثامفيتامين، وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "مصطفي م ح ع" 27 سنة - حداد، في الجناية رقم ٣٥٦١٢ لسنة ۲۰۲٤ جنايات ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢/١٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، أحرز جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين"، وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، اختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).

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