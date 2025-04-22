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طالبة تحاول التخلص من حياتها بـ "حبة الغلة" في القليوبية

طالبة تشرع في التخلص
طالبة تشرع في التخلص من حياتها بالقليوبية،فيتو

شرعت طالبة في التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابة.

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 طالبة تشرع في التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية
تلقى مدير شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المدرسة الثانوية الفنية للبنات بكفر شكر  عن محاولة انتحار.

وتبين بالفحص أن الطالبة شرعت في التخلص من حياتها بتناول حبة غلة، ما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم.
تم نقل الطالبة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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