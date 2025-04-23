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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 8 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1609 أحكام قضائية

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان 

وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن ضبط 8 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو بحوزة 10 متهمين "ل 5 منهم  معلومات جنائية".

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى وطلقات متنوعة، وتنفيذ 1609 أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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