محافظ دمياط يرأس اجتماع المجلس الإقليمي للصحة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، والذي انعقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات الطبية وأعضاء المجلس، منهم الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، الدكتورة أمنية البطراوي عميد كلية الطب بجامعة دمياط، إلى جانب نقباء النقابات الطبية وممثلي الجهات الصحية بالمحافظة.

محافظ دمياط يجتمع مع المجلس الإقليمي للصحة،

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، كان أبرزها الإعلان عن تجهيز مركز السكر للكبار بمستشفى زايد بأول الطريق الحربي، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمقر الجديد في 10 مايو المقبل، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن عيادة الطلبة للتأمين الصحي بشطا، وتقديم خدمة أفضل للمرضى وكبار السن.

متابعة توافر الأدوية والمرور على مراكز الإدمان غير المرخصة



واستعرض المحافظ موقف توافر الأدوية والأنسولين، مشددًا على المتابعة الدورية لضمان توفيرها، كما ناقش إجراءات المرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدًا على أهمية استكمال الأعمال الجارية بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

تجهيز مستشفى رأس البر المركزي وفرشها الطبي بدعم من وزارة الصحة



وعلى خلفية الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ لمستشفى رأس البر المركزي، أعلن خلال الاجتماع أن وزارة الصحة والسكان بدأت في اتخاذ إجراءات توريد باقي الفرش الطبي اللازم لتجهيز المستشفى، مقدمًا الشكر للوزارة على دعمها المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة.

الرقابة على أسعار الأدوية المخدرة وتوحيد جهود المؤتمرات الطبية



وتناول الاجتماع أيضًا جهود الرقابة على الصيدليات الخاصة فيما يتعلق بأسعار الأدوية المخدرة، بالتعاون مع فرع هيئة الدواء، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنسيق أجندة المؤتمرات الطبية بين الجهات المختلفة، لتوحيد الجهود ودعم المنظومة الصحية.

رؤية موحدة لحصر الاحتياجات ودعم القوافل الطبية



واختُتم الاجتماع بمناقشة سُبل وضع رؤية واضحة لحصر احتياجات القطاع الطبي في دمياط، والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المجتمع المدني، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار، وتكثيف القوافل الطبية للوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

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