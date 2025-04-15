توجيهات عاجلة من محافظ دمياط لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف

نفذت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جولة موسعة بمدينة رأس البر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لمتابعة أعمال تجهيز الشواطئ المجانية وتفقد أعمال الصيانة والتجميل الجارية وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف.

مرافقة رفيعة المستوى تؤكد الجدية في التنفيذ

رافق نائبة المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، إلى جانب علي البيومي نائب رئيس المدينة، ومحمود فايد مدير إدارة الأزمات والكوارث.

"شاطئ مجاني.. لكل مصيفي مصر"

أكدت نائب المحافظ أن الشواطئ ستكون على أعلى مستوى من الجاهزية قبل بداية الموسم، مشددة على أهمية الالتزام بنظافة الشاطئ والحفاظ على البيئة. كما وجهت الدعوة لأهالي دمياط وزوار رأس البر بالمشاركة الإيجابية في جهود التنظيف والتجميل، مؤكدة أن الشواطئ المجانية مفتوحة لكل المواطنين دون استثناء.

نائب محافظ دمياط تتابع أعمال تجهيز الشواطئ المجانية وتفقد أعمال الصيانة والتجميل الجارية

استماع مباشر للمواطنين.. وتأكيدات على الاستجابة الفورية



حرصت "الصديق" على الحوار المباشر مع المواطنين المتواجدين، ناقلة إليهم تحيات محافظ دمياط، ومؤكدة على توجيهاته بالاستجابة السريعة لأي شكاوى والعمل الفوري على حلها.

قرار المحافظ على لسان نائبه أمام الصحفيين



اختتمت نائب المحافظ جولتها بعرض مباشر لقرار محافظ دمياط، بشأن تخصيص أماكن مجانية بشواطئ رأس البر، مؤكدة أن الهدف هو تقديم موسم صيف استثنائي يخدم أبناء دمياط وكل المصطافين من أنحاء الجمهورية.

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