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محافظات

محافظ دمياط للصحفيين: الإعلام شريك أساسي في التنمية ونقل الحقائق للمواطنين

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً موسعًا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة.

محافظ دمياط يجتمع بالصحفيين الدمايطه
محافظ دمياط يجتمع بالصحفيين الدمايطه

 

استعراض الإنجازات وتحقيق طفرة في المشروعات

وخلال اللقاء، استعرض محافظ دمياط أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص المحافظة على دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، وتكثيف الجهود في مختلف القطاعات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي

وأكد الشهابي اهتمامه البالغ بملف الإعلام، مشددًا على دوره المحوري في رفع الوعي المجتمعي وتوضيح الحقائق للمواطنين بشفافية. وأضاف أن الإعلام يمثل القوة الناعمة في مواجهة التحديات وطرح الرؤى والأفكار الإيجابية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع الإعلاميين في دعم جهود التنمية.

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