استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شم النسيم وتجهيز شواطئ رأس البر

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة الاستعدادات النهائية لشواطئ رأس البر المجانية، وتنظيم العمل خلال أعياد شم النسيم المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

شارك في الاجتماع كل من علي البيومي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومحمود هيبة، مدير إدارة الشواطئ، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والدكتور محمد الدالي، مدير إدارة البيئة، ورانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

تنظيم الشواطئ وتعزيز النظافة والخدمات

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الفصل بين الشواطئ المجانية وتلك التابعة للكافيهات الخاصة، مع التأكيد على ضرورة وضع لافتات إرشادية واضحة للمصطافين. كما شددت نائب المحافظ على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة على طول الشاطئ، وتكثيف أعمال الفرق الميدانية بشكل يومي.

كما أكدت على توفير شماسي وكراسي مجانية بالشواطئ العامة، بالتعاون مع الشركات الداعمة، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومديرية الشباب والرياضة، وجامعة دمياط، لاستقطاب متطوعين للمساعدة في تنظيم العمل على الشواطئ.

اجتماع نائب محافظ دمياط لمتابعة استعدادات شم النسيم

تعزيز الأمن والتنسيق مع الجهات المعنية

وجهت نائب المحافظ بتكثيف التنسيق بين شرطة السياحة وشرطة حرس الحدود لتأمين الشواطئ، والاستعانة بالخريجين وطلاب الخدمة العامة للمساهمة في تنظيم حركة المصطافين وتقليل التكدس خلال الأعياد.

رسالة نائب المحافظ: بيئة آمنة وممتعة للزوار

أكدت المهندسة شيماء الصديق على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، قائلة: "نسعى إلى تمكين الزائرين من قضاء وقت ممتع بسلام وهدوء، مع الحفاظ على نظافة الشواطئ وتوفير الخدمات الأساسية، وندعو لمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف".

الدكتور عمرو حنفي: دعم السياحة وتحسين الصورة العامة

من جانبه، أشار الدكتور عمرو حنفي إلى أهمية التكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن "تحسين منظومة النظافة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للشواطئ، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال المتطوعين، تمثل خطوة محورية نحو دعم السياحة الداخلية وتحسين الصورة العامة للمحافظة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.