الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة: نحقق نتائج جيدة بشأن اتفاق التجارة المحتمل مع الصين

الصين وأمريكا، فيتو
الصين وأمريكا، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحقق نتائج جيدة بشأن اتفاق التجارة المحتمل مع الصين.

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشركات الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية الاسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأمريكية.

 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأكدت الصين، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

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