الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشركات الولايات المتحدة

الصين وأمريكا، فيتو
الصين وأمريكا، فيتو

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأمريكية.

 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأكدت الصين، أمس الخميس، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

واستكمل البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد أنه يريد الحوار مع إيران مع عدم السماح لها بحيازة سلاح نووي، وأن حملة الضغوط القصوى على طهران مستمرة.

 

محادثات الولايات المتحدة وإيران

 وتابع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع سلطان عمان وشكره على استضافة أول اجتماع مباشر مع طهران، لافتا إلى أن الزعيمين ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأن هناك جولة ثانية من المحادثات مع إيران السبت المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الأمريكية الشركات الأمريكية الصين والولايات المتحدة الحرب التجارية

مواد متعلقة

قرار جديد من ترامب بشأن "صفقة تيك توك" بعد حرب الرسوم الجمركية مع الصين

ترامب يلمح لتوقيع اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا ينهي أزمة الرسوم الجمركية

ترامب: جميع الدول بما فيها الصين ترغب في عقد محادثات معنا

الصين: منفتحون على المفاوضات مع أمريكا في المجالات التجارية
ads

الأكثر قراءة

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي والبوري يصدمان المصريين وانخفاض كبير في 7 أصناف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع الخوخ 10 جنيهات والمستورد مش على "قد الإيد"

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، زيادة جديدة تشعل جنون الليمون وانخفاض 13 صنفا

بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. ابن عطاء الله السكندري، عدو الصوفية الذي صار من أعلامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية