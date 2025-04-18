الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشركات الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأمريكية.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأكدت الصين، أمس الخميس، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

واستكمل البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد أنه يريد الحوار مع إيران مع عدم السماح لها بحيازة سلاح نووي، وأن حملة الضغوط القصوى على طهران مستمرة.

محادثات الولايات المتحدة وإيران

وتابع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع سلطان عمان وشكره على استضافة أول اجتماع مباشر مع طهران، لافتا إلى أن الزعيمين ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأن هناك جولة ثانية من المحادثات مع إيران السبت المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.