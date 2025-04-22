فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

أعلن هانز فليك مدرب فريق برشلونة عن تشكيل فريقه ضد ريال مايوركا ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

ويفتقد برشلونة خدمات النجم روبرت ليفاندوفسكي بعدما تعرض لإصابة في الجولة الماضية ضد سيلتا فيجو.

تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فورت، أراوخو، جارسيا، مارتينز.

خط الوسط: بيدري، جيافي.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، أنسو فاتي.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا



تذاع مباراة برشلونة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد ريال مايوركا في الموسم الحالي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويمتلك برشلونة حاليًا 73 نقطة في المركز الأول في جدول الليجا، بفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد، في حين أن ريال مايوركا يحتل حاليًا المركز السابع في جدول البطولة، حيث يمتلك 44 نقطة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد عن غريمه ريال مدريد، الذي أشعل المنافسة مجددًا بعدما حقق فوزًا قاتلًا على أتلتيك بلباو.

واشتعلت المنافسة علي ترتيب الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد إقتراب الليجا من خط النهاية وقبل 6 جولات لكل منهما.

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لكل من برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني كالتالي:

برشلونة وريال مايوركا -، الجولة 33 - يوم الثلاثاء 22 إبريل 2025.

برشلونة وبلد الوليد - الجولة 34 - يوم السبت 3 مايو 2025.

برشلونة وريال مدريد - الجولة 35 - يوم الأحد 11 مايو 2025.

برشلونة وإسبانيول - الجولة 36 - يوم 15 مايو، في تمام العاشرة والنصف.

برشلونة وفياريال - الجولة 37 (يحدد الموعد لاحقًا).

برشلونة وأتلتيك بلباو الجولة 38 والأخيرة (يحدد الموعد لاحقًا).

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

ريال مدريد وخيتافي، - الجولة 33 - يوم الأربعاء 23 إبريل 2025.

ريال مدريد وسيلتا فيجو- الجولة 34 - يوم الأحد، 4 مايو 2025.

ريال مدريد وبرشلونة الجولة 35 - يوم الأحد 11 مايو 2025.

ريال مدريد ومايوركا الجولة 36 - يوم 14 مايو في تمام العاشرة والنصف.

ريال مدريد وإشبيلية - الجولة 37 (يحدد الموعد لاحقًا).

ريال مدريد وريال سوسيداد - الجولة 38 والأخيرة (يحدد الموعد لاحقًا).

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