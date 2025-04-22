الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم محل كاوتش في حلوان

إخماد حريق
إخماد حريق

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل كاوتش في أحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين فى مدينة حلوان، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة زين بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محل كاوتش بحلوان حريق محل كاوتش محل كاوتش بحلوان حلوان مدينة حلوان الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

مواد متعلقة

مصرع شخص في حريق شقة بـ 15 مايو

المعاينة تكشف سبب حريق مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بحدائق القبة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية