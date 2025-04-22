الأمن يعيد طفلة من ذوي الهمم تاهت عن أسرتها بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفلة من ذوي الهمم إلى أحضان أسرتها بمنطقة البساتين، في إطار النهج الإنساني لوزارة الداخلية، والذي يُولي أهمية كبرى لتفعيل الدور المجتمعي والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة ذات الطابع الإنساني.



البداية كانت بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على طفلة تائهة من ذوي الهمم داخل دائرة القسم. على الفور، تعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغ بجدية، ووفرت الرعاية اللازمة للطفلة، وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى ذويها.

جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية والدة الطفلة، التي حضرت وأفادت بأن نجلتها خرجت برفقة شقيقها لشراء بعض الطعام، إلا أنه عاد إلى المنزل بدونها، نظرًا لأنه من ذوي الهمم أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفلة إلى والدتها بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها ومراعاة ظروفها الخاصة.

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