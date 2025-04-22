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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين تحملان 2.5 مليون لتر ديزل مهرب

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز سفينتين ترفعان علم تنزانيا وتحملان وقودا مهربا في محافظة بوشهر جنوبي ‎إيران.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن  "السفينتين كانتا تحملان مليونا ونصف مليون لتر من الديزل المهرب وعلى متنهما 25 بحارا".

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان اسم "استار 1" و"وينتغ" في المياه الدولية، بتهمة تهريب الوقود.

ووفقا للبيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن الناقلتين كانتا تحملان أكثر من 3 ملايين لتر من وقود الديزل المهرب، وعلى متنهما 25 فردًا من طاقم التشغيل.

وأضاف البيان: "تم ضبط السفينتين بعد عملية رصد استخباراتي نفذها مقاتلو المنطقة البحرية الثانية لقوات الحسن المجتبى في بوشهر المطلة على الخليج العربي، حيث تم التعرف على تحركاتهما المشبوهة ومتابعتهما".

وأشار بيان الحرس الثوري آنذاك إلى أن "الناقلتين، حاليًا، في طريقهما إلى الرصيف النفطي في بوشهر بأمر من الجهات القضائية لتفريغ ومصادرة الوقود المهرب".

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