رفع سقف العلاج لـ "كتاب مصر " إلى 80 ألف جنيه

وقع الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عقد الرعاية الصحية الجديد لأعضاء النقابة، وذلك بعد ترسية العطاء على إحدي شركات الرعاية الصحية المتقدمة بعروضها، على النحو الآتي:

- رفع سقف العلاج إلى ثمانين ألف جنيه لعضو النقابة دون مشاركة منه بأية نسبة.

- توافر شبكة طبية قوية وواسعة تشمل محافظات مصر كافة من أفضل المستشفيات درجة "أ"، ومنها مستشفى المعادي العسكري، وكبرى الصيدليات وأرقى معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وشبكة أطباء وافية.

- تغطية بنسبة 70% من أسعار الأشعة والتحاليل يتحملها المشروع كاملة.

-رفع قيمة إسهام المشروع في تغطية الأمراض المزمنة لنصف الفاتورة بما لا يزيد على 600 جنيه كل شهر، بقيمة سنوية إجمالية قدرها 7200 جنيه لكل عضو.

- دفع قيمة نصف فاتورة الدواء العادي بما لا يزيد على مائة وخمسين جنيها للأمراض غير المزمنة لكل فاتورة دون حد أقصى لعدد الوصفات الدوائية في حال وجود أكثر من مرض.

- زيادة سقف علاج الأسنان إلى 2500 جنيه مع مجانية الكشف والتشخيص.

- عدد لاثنتي عشرة جلسة علاج طبيعي يتحملها المشروع كاملة إلى آخر فوائد المشروع.

وأكد عبد الهادي على استمرار مشروع العلاج النقابي في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بدعم أعضائها النابهين في تطور عاما بعد عام، لخدمة كتاب مصر وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الكتاب.

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