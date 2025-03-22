"سيدات من مصر" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب بعنوان "سيدات من مصر"، إعداد اسماء دهشان، معتز العجمي، خالد ابو العيمة، خليل عبد المجيد.

نبذة عن كتاب سيدات من مصر

الكتاب يدور حول ست شخصيات نسائية من رائدات العمل الثقافي والفكري والاجتماعي، كان لهن أثر عميق في حياة المصريات، وأصبحت أعمالهن الرائدة ملهمة لأجيال تالية من الفتيات والنساء، وكان لتواجدهم في كتاب واحد عددًا من الأهداف أولها أن نكشف مدى ثراء مصر بالشخصيات الفاعلة المؤثرة محليًا وإقليميًا منذ عهد بعيد، وثانيها أن نتناول أكبر عدد ممكن من السير الغيرية في ختام مرحلة ثرية من مراحل عمر مصر الغنية بأبنائها النجباء وبناتها النابغات عبر العصور.

وثالث هذه الأهداف أن نوضح مدى التنوع الذي حظيت به الشخصية المصرية الجامعة لمختلف المزايا والمواهب والقدرات، إرثا تسرب إليها من أحقاب عريقة ممتدة عبر الزمن، وجاءت الشخصيات التي تناولها الكتاب بترتيب زمني من الأقدم للأحدث، وقد تميز هذا التناول بالتنوع.

البداية مع شخصية عائشة تيمور المشهورة بلقب: «خنساء العصر»، وهي إحدى علامات الأدب في مصر، وتنحدر من عائلة عريقة اشتهر منها عدد من أدباء مصر البارزين كأحمد باشا تيمور مؤلف معجم العامية، ثم محمد ومحمود تيمور وكلاهما من رواد الأدب المصري.

تليها شخصية أم المصريين صفية زغلول حرم الزعيم السياسي «سعد زغلول»، التي كان لها دور وطني كبير، واتصلت حياتها بحياة زعيم ثورة،۱۹، وبحياة عدد من المؤثرين المعاصرين في مصر.

ثم تأتي هدى شعراوي مؤسسة الاتحاد النسائي كأحد رموز مصر المعروفة، التي كان لها الفضل أن فتحت الباب واسعا أمام المرأة لإثبات ذاتها في مختلف مجالات العمل المثمر حرصا على التميز والتفوق، ومجاراة للرجل في مختلف ميادين الإنتاج المثمر.

ينتقل الكتاب بعد ذلك لشخصية باتت لها بصمة في فرع نادر من فروع البحث الأدبي، وقد فاقت أباها شهرة رغم عمرها القصير، وهي: «ملك حفني ناصف التي اشتهرت بلقب: باحثة البادية»، وكتبت عنها مي زيادة في رثائها عددًا من المقالات جمعتها في كتاب بارع الأسلوب.

أما الشخصية الخامسة فهي الملقبة بنت الشاطئ أو «عائشة عبد الرحمن»، التي تركت إرثا أدبيا أسس لأدب النساء، ومهد الطريق لكثير من الأديبات البارعات بعدها.

وفي الختام شخصية علمية مرموقة تعرضت للاغتيال على يد الغادرين، هي العالمة: «سميرة موسى»، التي أسهمت بأبحاثها العلمية السباقة في توطيد وإرساء دعائم علم نادر من علوم الفيزياء، فشجعت غيرها من التابعات أن يخضن غمار البحث العلمي المرموق مهما لاقين في هذا السبيل من معوقات وعراقيل أو قدمن من تضحيات.

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