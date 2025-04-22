مسيرة حلمي رفلة.. أبرز أسطوات السينما المصرية إخراجًا وتأليفًا وإنتاجًا.. قدم أكثر من 100 فيلم أولها "العقل في إجازة".. وهذه حكايته مع "الضرائب"

حلمي رفلة، مخرج سينمائي من مخرجي الزمن الجميل، متعدد الأدوات والنجاحات فهو المؤلف والمنتج والمخرج، أحد أسطوات السينما المصرية، ينطبق عليه لقب السبع صنايع، قدم أكثر من مائة فيلم للسينما المصرية منهم 16 فيلما مع صديقه الفنان محمد فوزي الذي كان أول من قدم حلمي رفلة كمخرج، حيث كان يعمل ماكيير في الفرقة القومية المسرحية، أقنعه فوزي بالعمل في الإخراج من إنتاجه، رحل في مثل اليوم عام 1978.

وكان فيلم "العقل في إجازة " عام 1947، أول عمل سينمائي من إخراج حلمي رفلة، وهو أيضا التجربة الأولى للفنانة شادية في السينما حيث اكتشفها في هذا الفيلم، وقدم رفلة وفوزي بعده 15 فيلما منها (حب وجنون، بطولة فوزي وتحية كاريوكا، والفيلم الغنائي الاستعراضي فاطمة وماريكا وراشيل مع مديحة يسري وعبد السلام النابلسي، الحب في خطر بطولة صباح وإسماعيل يس، الآنسة ماما مع صباح أيضا، الروح والجسد مع شادية وكمال الشناوي، آه من الرجالة مع مديحة يسري وغيرها).

البداية مع ستديو مصر



ولد المخرج فوزي رفلة الشهير بـ حلمي رفلة عام 1909 بالجيزة، بدأ حياته كماكيير وسافر على نفقته لتعلم السينما إلى فرنسا وكان صديقا للمخرج أحمد بدرخان ومن هنا أصبح الماكيير الخاص بأم كلثوم في حفلاتها، كما عمل ماكييرا في أفلامها دنانير وسلامة وعايدة، أرسلته وزارة المعارف في بعثة إلى لندن وباريس لدراسة فن الماكياج، لكنه لم يكتف بالمكياج فدرس التصوير والديكور والإخراج، وعاد ليعمل في المسرح والسينما واستدعاه المخرج طلعت حرب للعمل بستديو مصر، فعمل ماكييرا في أول أفلامه “يحيا الحب” إخراج محمد كريم، ثم عمل ماكييرا بالمسرح خمس سنوات، ثم احترف الإخراج خاصة الأفلام الاستعراضية في أربعينات وخمسينات القرن الماضي.

المخرج حلمى رفلة



الأفلام التي قدمها حلمي رفلة إلى السينما كان أغلبها من تأليفه وإخراجه واستعراضية كوميدية، ومنها: (المجنونة مع محمد فوزي وليلى مراد، معبودة الجماهير لعبد الحليم حافظ وشادية، ألمظ وعبده الحامولي بين وردة الجزائرية وعادل مأمون، شاطئ الأسرار ماجدة وعمر الشريف، وبعده احنا التلامذة فاتن وعبد الحليم، المماليك مع نبيلة عبيد، شفيقة القبطية مع هند رستم، ليلى بنت الريف، تحيا الستات، سنة أولى حب، ابن للايجار، هدى، عاشق الروح، النشالة، الوفاء العظيم، رصاصة في القلب، لا يا من كنت حبيبى، نادية، امرأة في الطريق، حماتي ملاك، حماتي قنبلة ذرية، رابعة العدوية، أميرة العرب وغيرها).

جريمة على ضفاف النيل



والذي لا يعرفه المشاهد أن حلمي رفلة غامر بتقديم فيلم " جريمة على ضفاف النيل " بطولة شادية وهو إنتاج مصري ياباني مشترك لكن لا توجد منه نسخة باللغة العربية، وعمل معه المخرج عاطف سالم مساعد مخرج.



اختار النقاد ثلاثة من أفلام حلمي رفلة ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية، كما اختير خمسة من أفلامه ضمن قائمة أفضل مائة فيلم غنائي مصري في دورة مهرجان الإسكندرية لعام 2022.

مدين بسبب نور الهدى



في عام 1961 حجزت مصلحة الضرائب على بيت الفنان حلمي رفلة لسداد 4 آلاف جنيه وحاول أن يثبت أنه غير مدين للضرائب وبعد التحري تبين أن المطربة نور الهدى جاءت من بيروت وأقامت في ضيافته شهرا ونصف شهر، ثم عادت إلى بيروت، ولأنها كانت مدينة لمصلحة الضرائب بهذا المبلغ بحثت عنها مصلحة الضرائب في كل مكان بالقاهرة حتى علمت أنها تنزل ضيفة على المخرج حلمي رفلة فوقعت الحجز على بيته.

حلم الحكيم الذي لم يكتمل



فى أواخر أيامه بدأ حلمي رفلة إخراج فيلم باسم “ الحكيم ” لكنه لم يكتمل، وهو يتناول السيرة الذاتية للأديب توفيق الحكيم ودوره في الأدب العربي مستمدا من كتاب الحكيم "زهرة العمر " و" سجن العمر " من بداية مولده وطوال مشوار حياته وفترة دراسته بفرنسا وتعلمه الموسيقى وعشقه للفن، جاء هذا العمل بعد لقاء حلمي رفلة والحكيم في باريس، إلا أن المخرج حلمي رفلة وهو في طريقه من " ليون " إلى باريس لمعاينة أماكن تصوير فيلم الحكيم وافته المنية في مثل هذا اليوم 22 أبريل 1978، وتوقف فيلم الحكيم حتى يومنا هذا.

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