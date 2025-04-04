الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسرح السامر يشهد ختام احتفالات العيد بأغاني الزمن الجميل والفنون الشعبية (صور)

احتفالات عيد الفطر،
احتفالات عيد الفطر، فيتو

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الخميس، ختام احتفالات عيد الفطر المبارك، التي أقيمت ضمن برنامج وزارة الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

 

احتفالات عيد الفطر المبارك 

ونفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد الحفل الختامي محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وغيرها. 

واستهلت الفعاليات بعرض غنائي لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي، حيث قدمت مجموعة من روائع الأغاني، شملت: "ميدلي إسكندرية"، "يا إسكندراني"، "مستنياك"، "سواح"، "أما براوة"، "من حبي فيك يا جاري"، "الحب اللي كان"، "الليلة يا سمرا"، "الموضات"، "دارت الأيام"، و"مبيسألش عليا أبدًا".

وفي عرض زاخر بالألوان الفلكلورية، أمتعت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد صالح، الجمهور بمجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي التراث البورسعيدي الأصيل، منها: "البحرية، أم الخلول، السمسمية، الصيادين، آه يا لالي".

وضمن الفقرات المخصصة للأطفال، قدمت فرقة أجيال المسرحية، بقيادة الفنان عمرو حمزة، عروضا مميزة لـعرائس الماريونيت، وسط تفاعل الأطفال وأجواء مليئة بالمرح والبهجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات عيد الفطر المبارك مسرح السامر الهيئة العامة لقصور الثقافة عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي 25 جنيها وانخفاض البوري

نزاع على العلامة التجارية يتحول لمحاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا

تحركات عسكرية ضخمة تتحرك من مصراتة باتجاه طرابلس، والمجلس الرئاسي الليبي يحذر

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية