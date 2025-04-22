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محافظ الدقهلية يتابع أعمال مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا (صور)

تنفيذ مبادرة تمكين
تنفيذ مبادرة تمكين المرأة بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمشاركة التعليم العالي، وفي اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

 مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا 


وتم تنفيذ ورشة عمل استهدفت فتيات الجامعه بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل  من مبادرة رواد النيل ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة  بعدد كبير من جامعات ومعاهد محافظة الدقهلية. 

 

 خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالى والفنى للمرأة  لاقامه المشروعات الصغيرة

 

وخلال الفصل الدراسى الثانى وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة  لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه  وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا.. 

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تننفيذ ورشة عمل استهدفت فتيات الجامعه بكليه التربيه النوعيه لتحقيق الاستفاده القصوى 


هذا وقد انطلقت اعمال المبادرة بالتنسيق بين ادارة شئون المرأة برئاسه الدكتورة هبه البيلى من خلال وحده تكافؤ الفرص برئاسه  ياسمين مهند بديوان عام المحافظة مع الدكتورة سماح السعيد مدير وحده مناهضه العنف ضد المرأة بجامعه المنصورة وسها شعبان منسق الوحده بكليه تربيه نوعيه بجامعه المنصورة والاستاذة اميرة الشربينى محاضر من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى.

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