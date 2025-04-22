بعد احتفالات شم النسيم، محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة بشوارع المنصورة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الحالة العامة لشوارع مدينة المنصورة والحدائق العامة عقب انتهاء إجازة شم النسيم، والتي شهدت كثافات مرورية وزيارات مكثفة من المواطنين، في إطار المتابعة اليومية الدقيقة للأوضاع الميدانية داخل محافظة الدقهلية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، خاصة في المناطق المحيطة بمستشفى الرمد والمستشفى العام، إلى جانب زيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع الحيوية، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الزوار وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجه المحافظ احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالتصدي الحازم لظاهرة "النباشين"، التي تسيء إلى جهود النظافة وتهدد السلامة العامة.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ محمد حمص بالتنسيق مع شركات النظافة لسرعة موافاة ديوان عام المحافظة بقاعدة بيانات تفصيلية عن عمال شركات النظافة العاملة بنطاق مدينة المنصورة، لضمان حسن توزيع المهام والرقابة على الأداء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف حملات الرقابة عليها لضبط الأسعار

وعلى جانب آخر، تابع اللواء طارق مرزوق سير العمل بمنافذ بيع السلع الأساسية والخضروات والفاكهة المنتشرة بالمنصورة وباقي مدن المحافظة، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة عليها لضبط الأسعار وضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، خاصة مع تزايد الإقبال خلال موسم الأعياد.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، والتأكيد على عرض الأسعار بشكل واضح على الشاشات الرقمية داخل المنافذ.

وفي ذات السياق كلف محافظ الدقهلية الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ والاستاذ محمد صلاح مدير المتابعة الميدنية بالمرور علي الطبيعة لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ ومتابعة اعمال عمال شركات النظافة بنطاق المدينة.

إزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية

كما تابع المحافظ جهود إزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، وأكد ضرورة تحرير المخالفات بشكل فوري ويومي دون تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين في بيئة آمنة ومنظمة.

رفع مستوى الأداء الميداني وتحقيق بيئة صحية

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظ الدقهلية على رفع مستوى الأداء الميداني وتحقيق بيئة صحية وآمنة تليق بمواطني المحافظة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

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