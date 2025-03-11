تنفيذ مبادرة"رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا في الدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات استكمال تنفيذ مبادرة"رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالتنسيق والشراكة مع مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري، وبمشاركة التعليم العالي بالدقهلية.

استكمال تنفيذ مبادرة"رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

وأكد محافظ الدقهلية أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، من خلال بناء الإنسان والتوعية والتثقيف، بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بايجابية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، يجري عقد هذه الدورات وورش العمل.

من جهتها قالت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة، أنه تم التنسيق بين وحده تكافؤ الفرص برئاسه ياسمين مهند بديوان عام المحافظة مع الدكتورة سماح السعيد مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة والدكتورة إيناس عبد الله منسق الوحدة بكلية التربية جامعة المنصورة ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلى المصري لتنفيذ ورشة عمل تستهدف فتيات الجامعة بكلية التربية لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من جامعات

وأضافت أنه من المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من جامعات ومعاهد محافظة الدقهلية خلال الفصل الدراسى الثاني وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمة مجتمعنا..

ورش العمل التي تم تنفيذها شارك فيها أميرة الشربيني وريم محمد كمال محاضر من مركز تطوير أعمال البنك الأهلى المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.