صلاح في المقدمة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا قبل الجولة الـ 34.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34
محمد صلاح ليفربول 27 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 21 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 19 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 18 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 16 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 15 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 14 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا
يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 12 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا
ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا
وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.
مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 22 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 9 مساءً
الأربعاء 23 أبريل 2025
أرسنال ضد كريستال بالاس - 9 مساءً
السبت 26 أبريل 2025
تشيلسي ضد إيفرتون - 2:30 مساءً
وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً
نيوكاسل ضد إيبسويتش تاون - 5 مساءً
برايتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً
ساوثهامبتون ضد فولهام - 5 مساءً
الأحد 27 أبريل 2025
بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً
بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً
بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً
ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساءً
الخميس 1 مايو 2025
نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً
ويتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 34 من البريميرليج.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34
1- ليفربول 79 نقطة
2- آرسنال 66 نقطة
3- نوتينجهام فورست 60 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة
5- مانشستر سيتي 58 نقطة
6- تشيلسي 57 نقطة
7- أستون فيلا 57 نقطة
8- بورنموث 49 نقطة
9- فولهام 48 نقطة
10- برايتون 48 نقطة
11- برينتفورد 46 نقطة
12- كريستال بالاس 44 نقطة
13- إيفرتون 38 نقطة
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة
15- وولفرهامبتون 38 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
17- وست هام يونايتد 36 نقطة
18- إبسويتش تاون 21 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 11 نقطة.
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