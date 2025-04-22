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رياضة

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 22 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا - 9 مساءً

الأربعاء 23 أبريل 2025

آرسنال ضد كريستال بالاس - 9 مساءً

السبت 26 أبريل 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 2:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً 

نيوكاسل ضد إيبسويتش تاون - 5 مساءً 

برايتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً 

ساوثهامبتون ضد فولهام - 5 مساءً 

 

الأحد 27 أبريل 2025

بورنموث ضد مانشستر يونايتد - 4 مساءً 

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 مساءً 

الخميس 1 مايو 2025 

نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً 

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وأستون فيلا هذا الموسم قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف.

 


ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 58 نقطة في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

ويتواجد مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن المتنافسين بقوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

ويسعى مانشستر سيتي وأستون فيلا لتحقيق الفوزفي مباراة الليلة خاصة أن الفريقين بحاجة للتواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم الجديد.

وتأكد مشاركة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ارتفاع تصنيف الأندية الإنجليزية بنتائجها المميزة في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.


ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بمبارياته الخمس القادمة مع تعثر تشيلسي وأستون فيلا على الأقل في مباراة واحدة لحسم التأهل رسميًا لدوري الأبطال.

 

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