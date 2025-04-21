توتنهام يسقط في ملعبه أمام نوتنجهام فورست 2-1 بالدوري الإنجليزي
انتهت مباراة توتنهام ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل هدفي نوتنجهام فورست، إليوت أندرسون وكريس وود في الدقيقتين 5 و17، بينما سجل ريتشارليسون هدف توتنهام في الدقيقة 87.
تشكيل توتنهام ضد نوتنجهام فورست
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجد سبينس.
خط الوسط: رودريجو بيتانكور، باب سار، ويلسون أودوبير.
خط الهجوم: ريتشارليسون، ماتيس تيل، ديان كولوسيفسكي.
تشكيل نوتنجهام فورست أمام توتنهام
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: نيكو ويليامس، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، هاري توفولو.
خط الوسط: نيكولاس دومينجيز، إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، دانيلو.
خط الهجوم: كريس وود، أنتوني إيلانجا.
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