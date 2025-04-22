الثلاثاء 22 أبريل 2025
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اقتصاد

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 220 جنيهًا خلال 24 ساعة ، ليصل إلى أرقام قياسية جديدة. 

وتستعرض فيتو خلال السطور الآتية سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5714 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5000 جنيه “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4285 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 14

سعر جرام  الذهب عيار 14، سجل 3333 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 12

سعر جرام  الذهب عيار 12، سجل 2857 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 9

سعر جرام  الذهب عيار 9، سجل 2142 جنيها "للبيع".

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم سجل نحو 40000 جنيه.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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