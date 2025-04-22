مصرع 13 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء سقوط شاحنة في باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء بأن شاحنة مسرعة كانت تقل عمالا ونساء وأطفالا سقطت في واد بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وقع الحادث ليلا في منطقة جامشورو بإقليم السند الجنوبي، بحسب ما صرح رئيس شرطة المدينة صديق شانجرا للصحفيين.

وذكر مسؤولو المستشفى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث بينما كان عشرات العمال عائدين إلى منازلهم في منطقة بادين بإقليم السند، بعد أن أمضوا فترة في حصاد القمح في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد.

ورجح مسؤولون أن يكون الحادث قد نتج عن فشل في فرامل المركبة وفقدان السائق للسيطرة عليها.

تعد حوادث الطرق أمرا شائعا في باكستان، حيث تعاني الطرق السريعة من سوء الصيانة ويتجاهل السائقون قوانين المرور على نطاق واسع.

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